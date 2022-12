Großer Andrang beim TV Glehn Auftritte des Kinderballetts berührten beim „Nikolausturnen“

An der frischen Luft galt es, die zahlreichen kleinen Bewegungsaufgaben zu lösen, die an Pfosten angeschlagen waren und den gesamten Nachmittag über gemacht werden konnten. Es war ein geradezu lustiges Bild, als manche Väter mit ihrem Nachwuchs in Richtung Halle hüpften oder im Elefantentrott dort hin zurückkehrten.