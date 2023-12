Weihnachtszeit in Korschenbroich Tanzender Nikolaus bei Feier des Glehner TV

Zu den umjubelten Überraschungen gehörte „Clown Antoschka“ mit ihrer Violine, viel lustiger Zauberei und noch viel mehr Akrobatik, in die sie auch ihr junges Publikum wie den vierjährigen Micha gekonnt mit einbezog. Und zum Schluss gab es noch eine tolle Vorstellung mit dem Nikolaus. Der tanzte ausgelassen, auch mit den Kindern und Erwachsenen und sorgte so für viel Stimmung. Er bemängelte nichts und niemanden, sondern verteilte an jedes Kind einen bunten Ball. Das fand nicht nur die achtjährige Lana „mächtig cool“.