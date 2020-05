Gaststätten und Restaurants während der Corona-Krise : Nicht alle Gastronomen in Glehn haben wieder geöffnet

Nicht alle Gastronomen in Glehn haben wieder geöffnet

Glehn Sie dürften alle wieder öffnen, aber nicht alle wollen dies auch: In Glehn sind längst nicht alle Gastronomiebetriebe wieder geöffnet. „Wir machen wegen der Auflagen nicht auf“, sagt Vera Jansen von der Gaststätte Trauscheit. Mehr berichtet Josefa Schulz von der Gaststätte „Alt Glehn“, wobei der Tenor derselbe ist: „Ich mach’ nicht auf, das tue ich mir nicht an“, erklärt die Wirtin.

Zufrieden ist die erfahrene Gastronomin mit dem Außer-Haus-Verkauf von Speisen: „Das kriegen ich und meine Kinder gestemmt. Und ich brauche weniger Personal, als wenn ich die Gaststätte öffnen würde“, schildert Josefa Schulz. Während der Zeit der Schließung sei das Bier in vier angeschlagenen Fässern schlecht geworden, und Stammtische hätten auch jetzt nicht die Erlaubnis, sich im „Alt Glehn“ zu treffen. Wann diese Gaststätte wieder eröffnet wird, steht noch nicht fest. Die Wirtin möchte erst einmal beobachten, wie sich die Lage entwickelt.

Gäste sind zurück am gedeckten Tisch

Gastronomie nach Corona-Zwangspause wieder offen : Gäste sind zurück am gedeckten Tisch

Corona: Verwaltung will Gastronomie helfen

Krefeld : Corona: Verwaltung will Gastronomie helfen

Auch ein anderes Lokal in Glehn ist wieder zugänglich: „Treten Sie ein in den Ambientehof“, ist auf der Internetseite zu lesen, verbunden mit dem Versprechen, „ein Stück Urlaub daheim“ erleben zu können. Das war in den vergangenen Wochen wörtlich gemeint gewesen, dann da wurden die kulinarischen Köstlichkeiten zum Verzehr außer Haus verkauft.