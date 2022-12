Orgelkonzert und Loriots Werk Neujahrskonzert mit Lesungen in St. Andreas

Am kommenden Sonntag, 1. Januar, lädt Regionalkantor Martin Sonnen zum Neujahrskonzert in die Pfarrkirche St. Andreas ein. Gemeinsam mit der Kirchenmusikerin Friederike Braun gestaltet er ein Orgelkonzert für vier Hände. Auf dem Programm steht eine Auswahl von Variationen über die Weihnachtslieder „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Joy to the World“ sowie die Suite „Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saens.