Neujahrsempfang der Bruderschaften in Korschenbroich Schützenpräsident plädiert für Askese, Muße und Abenteuer

In Korschenbroich etwa gebe es fast gar keine Natur mehr, so Hamm. „Unsere Bäche sind begradigte Entwässerungskanäle und unsere Wälder Holzplantagen.“ Man sei der Natur so entfremdet, dass „wir einen Spaziergang durch unsere Kulturlandschaft als Gang in die Natur wahrnehmen.“ Zudem fördere das Smartphone einen Fähigkeitsverlust, etwa weil Musik vom Handy konsumiert werde, statt selbst Musik zu machen.