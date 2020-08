Gastronomie in Korschenbroich : Bolten eröffnet neues Restaurant

Korschenbroich Bolten-Chef Michael Hollmann erweitert das Angebot im Umfeld der Brauerei. Das neue Restaurant „Landwirtschaft“ bietet 210 zusätzliche Plätze für Gastronomie und Tagungsräume. Küchenchef Sebastian Appenzeller verspricht Regionalität und Saisonalität.

Das charakteristische Moosgrün der Brauerei setzt in der Optik des Restaurants „Landwirtschaft“ Akzente – in der ausgefahrenen Markise ebenso wie in gefalteten Servietten und der Lichtsilhouette der installierten Löwenfigur. So findet sich das Identitätsmerkmal der Korschenbroicher Marke Bolten gut dosiert in der äußeren und inneren Raumgestaltung wieder. Die wirkt mit Öffnung zum benachbarten Biergarten einladend und authentisch. Seit Freitag ist das Restaurant gegenüber der ältesten Altbierbrauerei der Welt eröffnet. Auf eine offizielle Feier wurde mit Rücksicht auf aktuelle Hygiene- und Abstandsregeln verzichtet.