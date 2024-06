Neues Wohnkonzept Wo die Korschenbroicher künftig wohnen werden

Der Rat der Stadt Korschenbroich kann in seiner Sitzung am 27. Juni 2024 über das Wohnkonzept bis zum Jahr 2040 entscheiden. Möglich gemacht hat das der Planungsausschuss, der das umfangreiche Papier jetzt einstimmig auf den Weg gebracht hat. Zuletzt hatte der Ausschuss in seiner Sitzung am 1. Februar über das Thema Wohnen gesprochen. Damals war beschlossen worden, offene Fragen noch einmal in den Fraktionen zu beraten. Die Ergebnisse hatte die Verwaltung nun in das Konzept eingearbeitet und gleichzeitig ihre Sicht der Dinge dargestellt. So blieb es dem Ausschuss vorbehalten, welchen Weg man nun gehen wolle.