IT-Konzept an Korschenbroicher Schulen : Interaktive Tafeln und Tablets für die Schulen

Während der Pandemie-bedingten Schulschließungen in den Jahren 2020 und 2021 wurden für Korschenbroicher Schulen bereits Tablets und Computer angeschafft. Bereits im Sommer 2021 waren nach Angaben der Stadt mehr als 80 Prozent der Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet. Foto: dpa/Armin Weigel

Korschenbroich Es gibt ein neues IT-Konzept: An den Grundschulen ist der interaktive Unterricht vorwiegend auf Tablets geplant. An den weiterführenden Schulen gibt es zudem Computer. So sind die Schulen bereits ausgestattet.