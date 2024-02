Nach Diebstahl im Rathaus Korschenbroich Neues Fahrzeug für Botendienst per Dringlichkeitsentscheidung

Eine solche Tat hatte es noch nicht gegeben in Korschenbroich: Im August 2023 waren unbekannte Täter in das Rathaus Sebastianussstraße eingebrochen. In allen Etagen seien sie gewesen, diverse Räume wurden durchsucht, teilte die Stadt seinerzeit mit. Zudem war ein weißer VW-E-Golf gestohlen worden, so die Polizei seinerzeit. Die Täter hatten den Schlüsselschrank aufgebrochen, indem der Zweitschlüssel für das Fahrzeug aufbewahrt worden war. Das Elektrofahrzeug mit dem Kennzeichen NE-KO 110E war aus dem Jahr 2018, hatte einen Kilometerstand von etwa 20.300 Kilometern und wurde vom Botendienst genutzt.