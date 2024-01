Neue Kita in Korschenbroich Neuer Waldkindergarten ab August in Steinhausen

Seit 2022 gibt es den Waldkindergarten „Wiesenwichtel“ in Korschenbroich. Nun kündigt Thomas Sablotny, Geschäftsführer der des freien Jugendhilfeträgers „hoch3“, für das neue Kindergartenjahr die Errichtung eines weiteren Waldkindergartens an. Ab 1. August werden bis zu 20 Kinder ab zwei Jahren den „Waldläufer“ in Korschenbroich-Steinhausen am Mühlenkamp 34 besuchen können.