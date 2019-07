Brauchtum in Kleinenbroich : Heimatverein will Mundart bewahren

Heimatverein will Mundart bewahren

Brauchtum in Kleinenbroich

Kleinenbroich Der Heimatverein Kleinenbroich hat nach Jahren wieder einen kompletten Vorstand. Das Hagelkreuz an der L 381 wird restauriert, die Pfarrergräber werden saniert und das Museum im alten Bahnhof soll wieder regelmäßig geöffnet sein.

Als gut durchmischt in Altersstruktur, dem Zusammenwirken von Frauen und Männern sowie der Mischung von Alteingesessenen und Zugezogenen beschreibt Reiner Tillmanns den neuen Vorstand des Heimatvereins Kleinenbroich. Entsprechend optimistisch, ja euphorisch, geht der neue Vorsitzende die anstehenden Aufgaben an. „Wir wollen mit frischer Mannschaft Bewährtes fortführen und Neues aufbauen, präsenter sein und Heimat als Wert verstärkt ins Bewusstsein holen“, versichert der 55-Jährige. Wie die langjährige Kassiererin Marlene Hoesen (76) ist er mit Wasser von der Triet getauft, also immer schon Kleinenbroicher.