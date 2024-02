Neuwahlen beim Grünen-Ortsverband Korschenbroich Neuer Vorstand der Grünen ohne Frauen

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt. So richtig in Erscheinung treten will der neue Vorstand bei der „Mahnwache für Demokratie und Vielfalt, gegen Rechtsextremismus“, die am Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr auf dem Kirchplatz vor St. Andreas stattfinden wird.