Lehrstellen in Korschenbroich : Firmen können Ausbildungsstellen der Stadt melden

Korschenbroich Bis zum 23. August können Betriebe aus dem Stadtgebiet ihre Praktikums- und Ausbildungsplätze für 2020 melden, wenn sie in den Ausbildungswegweiser der Stadt Korschenbroich aufgenommen werden möchten.

Bereits zum vierten Mal wird in Korschenbroich der Ausbildungswegweiser erstellt, damit Angebot und Nachfrage direkt aufeinander treffen können. Die Unternehmen, die daran teilnehmen, können sich kostenlos mit ihrem Stellenangebot, mit Fotos und Logos darstellen. Im aktuellen Jahr nutzten 48 Unternehmen diese Möglichkeit und stellten dabei insgesamt 39 verschiedene Ausbildungsberufe vor. Die Broschüre enthält darüber hinaus wertvolle Tipps, zum Beispiel zu Themen wie Bewerbungsanschreiben oder Lebenslauf. Das Heft bildet eine Brücke zwischen den Unternehmen und den Schülern. Zudem werden durch diesen Ausbildungswegweiser die heimischen Unternehmen effektiv in ihrem Bemühungen unterstützt, dem wachsenden Fachkräftemangel durch Ausbildung im eigenen Betrieb wirkungsvoll entgegenzutreten. Unternehmen im Stadtgebiet bekommen in diesen Tagen entsprechende Post von der Wirtschaftsförderung. Fragen zum Thema beantwortet Carolin Kreuels unter Telefon 02161 613 132. Sie ist auch per Mail unter Carolin.Kreuels@Korschenbroich.de zu erreichen.