Neue Kita in Korschenbroich : Waldkita mit zwei Bauwagen wird immer konkreter

Korschenbroich Das Unternehmen „hoch3“ aus Jüchen soll die Trägerschaft der Waldkindertageseinrichtung übernehmen. Die Planungen werden immer konkreter.

In der Ratssitzung am 10. Februar steht daher auch die „Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung für die Errichtung einer Waldkindertageseinrichtung“ auf der Tagesordnung. In sogenannten „Bauwagen“ mit festem Standort und sämtlichen Anschlüssen sollen bereits in diesem Jahr zwei Kita-Gruppen entstehen. Das pädagogische Konzept sieht viele Stunden Aufenthalt in der Natur vor. Das Land fördert diese Maßnahmen mit 90 Prozent der Kosten.