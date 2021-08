Wunsch der Jugendkonferenz in Korschenbroich : Glehns neue Sportstation trimmt mehr als nur den Trizeps

Reinhard Giese, Fabienne Büschleb, Stefan Bau, Nico Jerusalem, Marc Venten, Colin Büschleb und Philipp Knurr (v. l.) hatten Spaß bei der Übergabe der Station. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Teilnehmer der Jugendkonferenz hatten sie sich gewünscht, und jetzt hat Bürgermeister Marc Venten sie übergeben: eine neue Fitness-Kombi-Station am Glehner Sportplatz. Wie sie genutzt werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Auf diese 11.000 Euro teure Station hatten sich die Jugendlichen sichtlich gefreut. An dem Sportgerät, lackiert in leuchtendem Orange, können sie unter anderem Klimmzüge machen. Die ersten Übungen wurden von den männlichen Jugendlichen absolviert unter den Blicken der Mädchen. „Hast du keinen Trizeps?“ Fragen wie diese lassen erahnen, dass an der Fitness-Kombi-Station ab sofort großer Ehrgeiz herrscht.

Fest steht: Es gibt sicher weniger sinnvolle Freizeitbeschäftigungen, als seinen Körper in Form zu bringen. Das Schöne an dem Sportgerät: An verschiedenen Stellen sind kleine Schilder angebracht. Darauf ist zu erkennen, welche Muskelpartien durch die jeweilige Übung gestärkt werden.

Der Clou ist ein QR-Code, mit dessen Hilfe per Smartphone zu erfahren ist, wie die Übungen am besten auszuführen sind. Einige Mutige wagten den Sprung von ganz oben rund zwei Meter in die Tiefe. Dass sie sich nicht verletzten, dafür hatten die Mitarbeiter von Björn Puchnus vom Grünflächenamt gesorgt. Die hatten nicht mit Holzhäckseln als Fallschutz gegeizt. Die Stadt hat auch einen Papierkorb aufgestellt und einen Ausruhbalken platziert. Johann Sochart (16) filmte die Freigabe des Sportgeräts für Instagram-Seiten.

Reinhard Giese vom Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss freute sich, dass der Wunsch der Jugendlichen aus der Glehner Einrichtung „SinnFlut“ und der Jugendkonferenz in Erfüllung gegangen ist. Bürgermeister Marc Venten wies auch die Baustelle einen Steinwurf weit entfernt hin: „Hier wird mit Bundesfördermitteln unter anderem ein neues Kleinspielfeld mit Kunstrasen gebaut.“