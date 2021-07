Jugendkonferenz Korschenbroich tagte : Neue Skateranlage vielleicht Mitte 2022 fertig

Die Skateranlage am Wohngebiet „Niersaue“ soll weichen. Planungen für den Ersatzstandort laufen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Als Vorbild für ein neues Tummelfeld für Korschenbroichs Skateboarder soll eine Anlage in Mönchengladbach dienen. In einer Internetkonferenz wurde unter anderem erklärt, wie Jugendliche sich bald an der Gestaltung beteiligen können.