An der Waldsporthalle in Korschenbroich geplant : Neue Skateranlage für rund 80.000 Euro

An der Waldsporthalle in Korschenbroich geplant

Korschenbroich CDU und SPD sprechen sich für einen neuen Standort an der Waldsporthalle aus. Die Grünen wollen die bestehende Anlage noch nicht aufgeben und sie für Kinder unter 14 Jahren erhalten. Im Hauptausschuss geht das Thema weiter.

Damit dieser Plan schnell umgesetzt werden kann, soll die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mit der Realisierung beauftragt werden. Dabei nimmt man in Kauf, dass eventuell bestehende Fördermöglichkeiten nicht genutzt werden können.

Kosten 40.000 Euro kommen von der Stadt, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft einen Betrag in ähnlicher Höhe.

Standort Die Mitglieder der Jugendkonferenz hatten etliche Alternativstandorte vorgeschlagen, die meisten Flächen sind jedoch zu dicht an der Wohnbebauung. Die Fläche neben der Waldsporthalle ist mit rund 1000 Quadratmetern gut viermal so groß wie das aktuelle Skater-Areal.

Die Grünen stimmten dagegen – sie möchten den bestehenden Standort in unmittelbarer Nähe zum Neubaugebiet „An der Niers-Aue“ noch nicht aufgeben, hatten jedoch vergeblich eine Vertagung der Entscheidung beantragt. „Die von uns favorisierte Lösung wäre der Erhalt der bestehenden Skateranlage gewesen“, erklärte Marcel Knuppertz von der SPD. Als würde er die Haltung der Grünen ahnen, fügte er hinzu: „Eine Weigerung, jetzt zu handeln, würde das Problem nur in die Zukunft verschieben.“ Schnell und rechtssicher müsse die Entscheidung sein. Er kritisierte, „aus Prinzip eine andere Meinung zu haben“. Knuppertz sprach sich für die Variante mit der Einbindung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft aus.

Für Thomas Siegers (CDU) gibt es mit der getroffenen Entscheidung nur Gewinner. Tatsache sei, so sagte der Fraktionsvorsitzende weiter, dass den Beschwerdeführern Kompromisse abgerungen werden konnten. So darf die Skateranlage zunächst weiter genutzt werden. Der Kinderspielplatz bleibt erhalten, ebenso die Streetballanlage an der Albrecht-Dürer-Straße.