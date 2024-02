Jugendkonferenz in Korschenbroich Neue Skateanlage kommt „definitiv“ an die Waldsporthalle

Rückblickend wurden sowohl die Kleidertauschbörse im Katho St. Andy als auch das Völkerball-Schwarzlicht-Event in der Sporthalle der Realschule als Erfolg bewertet. In diesem Jahr ist am 9. März zunächst eine Teilnahme an der Aktion „Saubere Stadt“ geplant. Insgesamt war es ein reger und offener Austausch. Jörg Herold, Leiter des städtischen Amtes Bildung, Jugend und Sport, dürfte von seiner ersten Jugendkonferenz viele Eindrücke mitgenommen haben.