Spiel- und Bolzplätze in Korschenbroich Neue Seilrutsche auf Waldspielplatz in Raderbroich

Raderbroich · Nach Vandalismus auf dem Waldspielplatz in Raderbroich war die Seilrutsche irreparabel zerstört worden. Nun wurde eine neue installiert. Was diese gekostet hat, und wie viel die Stadt grundsätzlich in Spiel- und Bolzplätze investiert.

18.10.2023, 04:50 Uhr

Die beiden Jungen haben sichtlich ihren Spaß auf der neuen Seilrutsche auf dem Waldspielplatz in Raderbroich. Foto: Stadt Korschenbroich

Der weitläufige und idyllisch gelegene Raderbroicher Waldspielplatz ist einer der beliebtesten Spielplätze im Stadtgebiet, an dem sich oft ganze Familien treffen. Nun ist er um eine Attraktion reicher: Eine Seilrutsche lädt Kinder dazu ein, vom Hügel aus so richtig Fahrt aufzunehmen. Das neue Spielgerät ersetzt eine Vorgänger-Seilrutsche, die durch Vandalismus irreparabel zerstört worden war. Rund 25.800 Euro hat die Verwaltung für die Installation ausgegeben. Das Gerät ist neben der großen Kletterspinne und einem Baumhaus mit Rutsche eine weitere Attraktion auf dem knapp 5500 Quadratmeter großen Gelände. „Jährlich investieren wir rund 25.000 Euro in unsere Spielplätze und unterhalten diese mit weiteren 45.000 Euro, damit wir den Kindern in unserer Stadt attraktive Spiel- und Bewegungsangebote bieten können“, rechnet Bürgermeister Marc Venten vor. Insgesamt stehen 35 Spielplätze und sieben Bolzplätze in allen Stadtteilen mit einer Gesamtfläche von etwa 60.000 Quadratmetern zum Toben zur Verfügung. Sie alle werden vom städtischen „Amt 67 – Grünpflege und Baubetrieb“ betreut und in Ordnung gehalten. Vom Sandkasten bis zum anspruchsvollen Klettergerät gibt es Angebote für alle Altersgruppen. „Und wer aus dem Spielplatzalter herausgewachsen ist, kann beispielsweise die Bolzplätze, die vier Kleinspielfelder im Stadtgebiet, die Skatebahn oder das Beachvolleyballfeld in Kleinenbroich, die Erwachsenen-Fitness-Geräte in Korschenbroich oder die Workout-Station im Glehner Sportpark nutzen“, schlägt der Bürgermeister vor. Aktuell werden übrigens Fitness-Geräte „Am Hallenbad“ und auf dem Spielplatz an der Clara-Schumann-Straße installiert. Hierbei handelt es sich um ähnliche Kombinationen wie im Sportpark Glehn. Frisch wiedereröffnet ist der Spielplatz an der Adolph-Kolping-Straße vor der Andreas-Schule, er wurde in Kooperation mit der Sparkasse Neuss und der Firma Alea komplett erneuert.

(bb)