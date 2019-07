Provisorium in Korschenbroich : Neue Kita Niers-Aue startet in Containern

Korschenbroich Kinder müssen im Neubaugebiet zunächst in einem Provisorium betreut werden. Grund sind Verzögerungen beim Bau der eigentlichen Kita. In den Containern sollen auch Kinder aus Kleinenbroich betreut werden – dort fehlen Plätze.

Kindergartenkinder werden im Neubaugebiet Niers-Aue vorübergehend in Containern betreut werden müssen. Der Grund für das Provisorium: Der Bau der Kindertagesstätte verzögert sich. Das sagte Bürgermeister Marc Venten jetzt im Stadtrat: „Wir mussten eine Zwischenlösung finden.“ Der Rat hat entsprechend Geld zur Miete der Container bereitgestellt. Sie sollen so lange als Übergangslösung dienen, bis die Kita fertiggestellt ist. Und: Die Container sollen den Bedarf für weitere Kita-Plätze in Kleinenbroich für das Kindergartenjahr 2019/2020 decken – zumindest vorübergehend.

So sei beschlossen worden, ein provisorisches Gebäude in der Niers-Aue aufzustellen, das nach der Nutzung durch die Lebenshilfe den Platzbedarf der Kleinenbroicher kurzfristig so lange abdecken könne, bis eine neue Kindertageseinrichtung in Kleinenbroich errichtet werde.