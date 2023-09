Neue Jugendbotschafterin für Korschenbroich Maria Jülich will Jugendlichen eine Stimme geben

Die Idee wird am 8. September in Form einer Kleidertauschbörse umgesetzt – nach der Jugendkonferenz der zweite öffentliche Termin für Jülich. Wer zwischen 14 und 27 Jahre alt ist kann hier eigene Kleidung mitbringen und sich im Tausch etwas von anderen aussuchen. „Ich sehe das auch als wichtiges Zeichen gegen die Wegwerf-Mentalität“, so die 31-Jährige. Ihre Stelle ist auf zehn Stunden pro Woche angelegt. Parallel dazu studiert sie Soziale Arbeit an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach.