Korschenbroich seit Donnerstag mit runderneuertem Auftritt : Die neue Homepage der Stadt ist online

Korschenbroich Nach einem Jahr Vorbereitung hat die Stadt Korschenbroich ihren neuen Internetauftritt präsentiert. Die Seite ist vor allem übersichtlicher gestaltet als ihr Vorgänger.

Der Wechsel verlief reibungslos. Nur für kurze Zeit war am Donnerstagmorgen die Homepage der Stadt Korschenbroich nicht aufrufbar, dann jedoch zeigte sich der Internetauftritt in einem völlig neuen Gewand. „Wir haben lange auf diesen Moment hingefiebert, und die Umstellung war mit sehr viel Arbeit verbunden. Doch jetzt ist es uns gelungen, eine neue Homepage aufzubauen, die viel übersichtlicher und bedienungsfreundlicher ist als unsere alte Seite, die in die Jahre gekommen war“, sagte Bürgermeister Marc Venten bei der Präsentation der Homepage.