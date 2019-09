Vortrag in Korschenbroich : Neue Erkenntnisse über Eisenzeit und Mittelalter

KORSCHENBROICH Wo man in Köln „mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit“ fahren kann, reicht in Korschenbroich eine Treppe – seinerzeit freigelegt bei den Grabungen am Kirchplatz.

Eine Reihe historischer Baulichkeiten, verteilt auf die Ortsteile, vermitteln zwar einen Eindruck der Geschichte - dass es aber auch archäologische Denkmäler gibt, die von einer viel älteren Besiedlung berichten, dürfte weniger bekannt sein.

In den vergangenen Jahren haben Ausgrabungen in und um Korschenbroich einige Zeiten beleuchtet, über die man zuvor wenig wusste. Die eisenzeitlichen Funde an der Niers gehören genauso dazu wie die mittelalterlichen vom Kirchplatz und vom Vorgänger des Schlosses Liedberg.