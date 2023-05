Einweihung in Kleinenbroich Neue Kita mit Bachlauf und Rennstrecke

Kleinenbroich · Die DRK-Kindertagesstätte Lebensbaum ist offiziell eröffnet worden. Was den Außenbereich so besonders macht, wie teuer der Bau war und warum der Bedarf an Plätzen damit längst nicht gedeckt ist.

22.05.2023, 04:50 Uhr

Eröffneten die neue Kita Lebensbaum: Kita-Leiterin Ebru Aslan-Bas, Frank Kasper und Solveig Hengst (v.l.). Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Von Rudolf Barnholt und Bärbel Broer

Sie ist die neueste und vermutlich auch eine der schönsten Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet: Die Kita Lebensbaum an der Stephanusstraße wurde nun offiziell eröffnet. Routinierte Profis haben innen und außen ganze Arbeit geleistet.