Ganztagsbetreuung in Korschenbroich Platz für offenen Ganztag statt multifunktionaler Räume

Dieser wird für die offene Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehen. Auf rund 80 Quadratmetern können die Grundschulkinder nach dem Unterricht ihre Mahlzeiten in hellen und gemütlich eingerichteten Räumen einnehmen, die Hausaufgaben erledigen, an Freizeitangeboten teilnehmen. Das äußere Erscheinungsbild des Neubaus passt sich an das bestehende Schulgebäude mit hellen Steinen und blauen Fensterrahmen an. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 600.000 Euro.