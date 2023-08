Netzwerk Kunst in Liedberg gegründet Kreative sprudelten über vor Ideen im Sandbauernhof

Diese war, so erklärte Pelzer-Florack, das Ergebnis des interkommunalen Entwicklungsplans. Angedacht seien zwei Treffen jährlich, für das die Kulturämter die Räume bieten, während die inhaltliche Gestaltung bei den Künstlern liege. Das Thema war drängend, wie sich am Ende des Abends zeigte, als die Frauen und Männer ihre Wünsche an das Netzwerk und ihre Vorstellungen über seine Aufgaben in kurzen Stichworten schriftlich formulierten. Aber vor den eigenen Wünschen und Ideen stand die Information.