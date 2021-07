Natur-Führerin aus Korschenbroich : Wie Nadine Eiben das Waldbaden lehrt

Korschenbroich Nadine Eiben arbeitet in der Wald- und Naturpädagogik. Sie hilft, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und sie lehrt eine Praktik, die aus Japan kommt.

Eine Parzelle ihres Arbeitsplatzes hat Nadine Eiben täglich vor Augen. Von der Terrasse des Einfamilienhauses schaut sie über Garten und Wiese hinweg auf das satte Grün der Bäume. Das Waldstück ist für sie Teil eines faszinierenden Universums, das es wert ist, mit Achtsamkeit und allen Sinnen wahrgenommen zu werden. Die Pescherin ist Naturtrainerin, Naturbotschafterin und nach einer Ausbildung an Peter Wohllebens Waldakademie auch zertifizierte Waldführerin. Seit zwei Jahren ist die dreifache Mutter hauptberuflich in der Wald- und Naturpädagogik tätig. Seit einiger Zeit bietet sie auch sogenanntes „Waldbaden“ an, das sich in der intensiven Auseinandersetzung mit der Waldatmosphäre positiv auf körperliche und mentale Gesundheit auswirken soll.