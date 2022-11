Karneval in Korschenbroich : Die Jecken in Kleinenbroich lassen Hoppediz erwachen

Die Jecken in Kleinenbroich lassen Hoppediz erwachen

Karneval in Korschenbroich

Korschenbroich Prinzenpaare gibt es in Kleinenbroich zwar nicht, dafür einen Hoppediz, vielmehr: eine Hoppedizin. Die wurde von den Bambini der Karnevalsfreunde behutsam geweckt. Und hoher närrischer Besuch war auch dabei.

Susanne Kollenbroich hatte es gut: Sie konnte als Hoppediz der Kleinenbroicher Karnevalsfreunde (KKF) einen Tag länger schlafen als andere Hoppedize. Die 28-Jährige wurde erst am Samstagnachmittag geweckt. Die Bambini der KKF weckten sie behutsam im Jugendheim an der Hochstraße gegenüber der Pfarrkirche. Und Susanne Kollenbroich war sehr schnell hellwach. Es wäre auch zu schade gewesen, hätte sie das närrische Treiben einfach verschlafen.

Kein Kinderprinzenpaar, kein „großes“ Prinzenpaar: Das gilt für Kleinenbroich, in vielen anderen Orten dürfte es ähnlich sein. Doch wer möchte sich davon schon die Lust auf die fünfte Jahreszeit vermiesen lassen? Zumal ja Besuch von einem Prinzenpaar erwartet wurde – und auch kam: Mark I. und seine Novesia Nicole I. machten mal eben einen Abstecher von Neuss nach Kleinenbroich. Der Auftritt war einer von 200 bis 220 in der gesamten Session. Das jecke Paar hatte keine Tanzgarde im Schlepptau, aber den Präsidenten des Neusser Karnevalsausschusses, Andreas Picker, der übrigens Mitglied der Kleinenbroicher Karnevalsfreunde ist. Worüber sich das Prinzenpaar freute: „Dass es jetzt endlich losgeht.“ Worauf es hofft: „Dass es keinen Lockdown gibt.“ Sie verliehen erste Königsorden.

Erstes Kinderhoppediz-Erwachen in Neuwerk

Premiere im Mönchengladbacher Karnaval : Erstes Kinderhoppediz-Erwachen in Neuwerk

Energieversorgung in Korschenbroich

Energieversorgung in Korschenbroich : Im Notfall 72 Stunden Strom für die Feuerwehr

Ratingen startet kostümiert in die fünfte Jahreszeit

Karneval startet mit KostümpartyRa : Ratingen startet kostümiert in die fünfte Jahreszeit

Die Kleinenbroicher Jecken sind optimistisch, dass am 4. Februar in der Mehrzweckhalle endlich wieder Sitzungskarneval gefeiert werden kann. Am Samstag wurden die ersten Eintrittskarten verkauft. Das Programm steht, im Mittelpunkt werden wieder die eigenen Garden sein sowie die „Sugarbabes“ und die tanzenden Männer, die „Pepperboys“.