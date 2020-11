Kreativ in Korschenbroich : Mit Nähmaschinen-Führerschein geht’s los

Viviana Elste hilft den jungen Näherinnen, ihre Ideen umzusetzen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Kreativ sein, die Feinmotorik schulen und vielleicht auch noch ein Weihnachtsgeschenk für Papa schaffen: Das lernen Kinder in Kursen der Glehner Näh- und Bastelecke. Wir haben einen besucht.

Von Angela Wilms-Adrians

Nähen steht offensichtlich wieder hoch im Kurs. Dabei scheint die Leidenschaft für den kreativen Umgang mit Stoffen und Bändern zuweilen eine Generation zu überspringen. „Meine Mutter kann nicht nähen, aber die Oma. Von ihr habe ich auch eine Nähmaschine geschenkt bekommen“, erzählt Janne Veiser. Die Zehnjährige hat sich zum mindestens fünfzehnten Nähmaschinenkurs in der Glehner „Näh- und Bastelecke“ angemeldet und arbeitet am Freitag, kurz vor Inkrafttreten der verschärften Corona-Regeln, für den Papa eine Schürze zu dessen Geburtstag. Es sei kein Problem, wenn er das aus der Zeitung erfahre, meint das selbstbewusste Mädchen. Es hat auch schon die eigene Garderobe mit T-Shirts und einer Hose aufgestockt. An den Nähkursen gefällt Janne besonders gut, dass sie dort zum überwiegenden Teil eigene Vorstellungen umsetzen kann.

Die Nachfrage nach den Näh- und Bastelkursen für Kinder und Erwachsene sei so gut, dass sich weitere Kurse lohnen würden, findet Geschäftsführer Gregor Spitzer. Ob und wie lange das in Zeiten einer verschärften Corona-Krise möglich ist und nachgefragt wird, ist ungewiss. Die Kurse gehen üblicherweise über zwei und in den Ferien über drei Nachmittagsstunden. Der Kursraum schließt sich an das im März vor dem Lockdown eröffnete Geschäft an. Dort ist ein großes Angebot an Stoffen, Kurzwaren von der Nadel bis zum Faden, Bändern, Borten und mehr zu finden.

Info Kontakt zur Näh- und Bastelecke Adresse Bachstraße 21, Korschenbroich-Glehn, 02182/ 8865844 Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Samstag 10 bis 13 Uhr. info@naehundbastelecke.de

Die Nähkurse richten sich an Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Für sie stehen verstellbare weiße Nähmaschinen bereit. Einsteiger machen zunächst einen „Nähmaschinenführerschein“. Später können sie zunehmend freier eigene Vorstellungen ausprobieren. „Die Kurse sind darauf angelegt, dass die Teilnehmer eigene Ideen umsetzen. Neueinsteiger werden allerdings erst in Projekten an das Handwerkliche herangeführt, um sie nicht zu überfordern“, sagt Viviana Elste. Sie ist eine von drei Kursleiterinnen.

Schon oft hat sie für Teilnehmer nach deren Vorstellungen individuelle Schnittmuster entworfen, um Idee und Realisierbarkeit auf einen Nenner zu bringen. „Die Kinder sind total stolz auf sich, wenn sie etwas selber machen können. Eine Mutter meinte mal zu mir, Nähen ist auch eine Art von Therapie. Es macht glücklich, hat Hand und Fuß. Die Hände tun etwas, und der Kopf kann einmal abschalten“, sagt die gelernte Schneiderin und Hochschulabsolventin der Bekleidungstechnik.

Elste betont den positiven Effekt des Handwerks auf motorische Fähigkeiten. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder nicht nur mit der Nähmaschine umzugehen lernen, sondern auch mit der Hand nähen. „Schön am Nähen ist, dass man sich selbst entfalten kann. Das fängt schon damit an, dass man sich Farbe und Schnittmuster aussuchen kann. Kinder können sich einen eigenen Stil erarbeiten“, sagt Spitzers Ehefrau Melanie.

Die achtjährige Hanna Brüggen beweist ein solches Stilempfinden in einer individuellen Variante des schwungvollen Wolkenkissens. Sie hat auf den dekorativen Hingucker einen wunderschönen Fuchskopf appliziert. Den aufgesetzten Teil hat sie auch selbst genäht und flauschig gefüllt. Der aufgenähte Vorname rundet die Arbeit ab. Die achtjährige Malou Meurer lässt die Wolkenform für sich sprechen, doch das gewählte Stoffmuster verrät ihre Leidenschaft für Pferde. „Ich habe zwei Pflegeponys und ein eigenes Pony“, sagt die Achtjährige. Wie Kursteilnehmerin Janne teilt sie ihr Hobby mit der Oma, und so hat auch in diesem Fall die Oma der Enkelin eine Nähmaschine geschenkt. Malou wagt sich auch an diffizile, kleinteilige Sachen. Sie hat zu dieser Kursstunde eine Puppe mitgebracht, der sie ein paar hübsche Anziehsachen maßgerecht nähen will.