Zweite Auflage am Mittwoch, 17. Mai 2023 Nächster Feierabendmarkt noch größer

Ob der Streetfood-Markt, der bis September insgesamt sechs Mal stattfinden soll, auf Dauer ein größeres Areal erhalten soll, sei noch nicht klar, sagt Gorzelanczyk. „Wir müssen sehen, wie sich das in Zukunft einpendelt. Auf der einen Seite brauchen die Menschen das Gefühl, dass eine Veranstaltung gut besucht ist, auf der anderen Seite darf es nicht zu eng sein.“ Leer wirken dürfe es aber auch nicht, so der Wirtschaftsförderer. Sollte es jedoch bei den hohen Besucherzahlen bleiben, könne er sich vorstellen, die Fläche dauerhaft zu vergrößern. „Andererseits gibt es inzwischen auch weitere Angebote wie etwa Biergärten“, so Gorzelanczyk. „Wir schauen, ob der Ansturm auf Dauer so groß sein wird. Beim ersten Mal war es ja herausragend und wir freuen uns sehr, dass der Feierabendmarkt so gut angenommen wird.“