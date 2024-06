Baustellen in Korschenbroich Nächste Bauphase im Knotenpunkt startet am 10. Juni

Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen. In diesem Zeitraum wird die Rechtsabbiegespur in die Rochusstraße fertiggestellt. An der L381 werden der Geh- und Radweg fertiggestellt sowie der provisorisch eingerichtete Trennstreifen zurückgebaut. Alle Fahrverbindungen sind mittlerweile wieder geöffnet und die Umleitungen für den motorisierten Verkehr aufgehoben. Die Umleitung für den Geh- und Radverkehr an der L381 bleibt aber noch.