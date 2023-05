Nachruf zum Tod von Hermann-Josef Kronen Ihm war der Mensch wichtiger als das Amt

Was von Hermann-Josef Kronen bleibt, ist die Erinnerung an einen liebenswerten, zupackenden Menschen, der stets für andere eintrat und sich selbst in den Dienst stellte. Der Bauernsohn, der bei der Sparkasse in verantwortungsvolle Positionen aufgestiegen war, kannte keine Probleme. Er war lösungsorientiert. Deshalb wurde er in vielfältige Aufgaben berufen. Im Stadtrat war er Fraktionsvorsitzender der CDU, im Roten Kreuz Kassierer über 47 Jahre, bei den Bruderschaften brachte er es zum Präsidenten in Nachfolge von Mathias Hoeren.