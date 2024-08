Unfallflucht in Korschenbroich Ermittler suchen Fahrer eines dunklen Kombi

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, 7. August, gegen 12 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Kombi. Wie die Polizei mitteilt, soll der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann mit dunkel umrandeter Brille an dem Tag auf einen vorausfahrenden Toyota aufgefahren sein. Dessen Fahrerin war auf der B 230 in Richtung Liedberg unterwegs, als sich auf Höhe der Straße ,,Am Birkenbusch" der Vorfall ereignete.