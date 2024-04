Geparktes Auto in Korschenbroich beschädigt Polizei sucht Zeugen und Beteiligten nach Unfallflucht

Einen lauten Knall hatte nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 11. April, gegen 0.10 Uhr ein Zeuge an der Donatusstraße in Pesch gehört. Bei ihrem Eintreffen stießen die Beamten im Bereich der Liedberger Straße/Donatusstraße auf ein geparktes Auto mit deutlichen Beschädigungen. Dellen und Lackkratzer erstreckten sich über die gesamte Fahrzeugfront. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Zeuge beobachten können, wie ein schwarzer BMW – vermutlich neueres Modell der X-er Reihe – im Bereich der Unfallstelle angehalten hatte. Der Fahrzeugführer, mit einem Basecap bekleidet, stieg aus und begutachtete seinen Pkw, der laut Zeuge vorne links beschädigt war. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 230 fort.