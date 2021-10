Franz Engler stellt in Korschenbroich aus : Nach Umbauarbeiten wieder „Kunst im Rathaus“

Franz Engler stellt in Korschenbroich aus

Franz Engler stellt seine Werke derzeit in Korschenbroich aus. Wegen der Neugestaltung des Rathausfoyers hängen sie im Ratssaal und in den Fluren aus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Wegen der Neugestaltung steht das Foyer nicht mehr für Ausstellungen zur Verfügung. Stattdessen stellt der 1959 im polnischen Skarlin geborene Künstler Franz Engler nicht nur an den Wänden im Ratssaal, sondern auch in den Fluren aus.

Wäre der Kunstfrühling im vergangenen Jahr nicht wegen der Pandemie ausgefallen, hätte sich Franz Engler in Korschenbroich auch als Bildhauer vorgestellt. Nun müssen sich Besucher seiner „Kunst im Rathaus“ zwar auf Zeichnungen, Malereien und Grafiken beschränken. Doch ein großes, auf Grauwerte zurückgenommenes Bild im Ratssaal lässt in der Ahnung von monochromer Dreidimensionalität unschwer den Bezug zur Bildhauerei erkennen.

Aufgrund der veränderten Hängung können mehr Werke gezeigt werden als zuvor, sagt Gisela Willems-Liening.

Die Vorsitzende des Freundeskreises für Kunst und Kultur kuratiert „Kunst im Rathaus“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt. Bestimmendes Element in Englers Schaffen ist die Idee der Doppelbilder. Er wiederholt Motive mit teilweise minimalen Abweichungen in Form- und Farbgebung auf einem gemeinsamen oder unabhängigen Bildträgern. „Die Idee kam mir bei der Arbeit. Es entwickelte sich eine gewisse Unzufriedenheit über den Umstand, dass es nicht möglich war, die Arbeit zu korrigieren und zu entwickeln, ohne sie ganz zu verändern“, erklärt der Künstler. Das Verändern bezeichnet er als zweite Chance für weitere Perspektiven und zur Überprüfung der Idee, die Wiederholung im langsamen Arbeiten als Erfahrung, Zeit zu strecken.