Aktuelle Fahndung nach Täter Polizei fahndet nach Messerstecherei nach Täter in Korschenbroich

Korschenbroich · Aktuell fahndet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss nach einem Täter in Korschenbroich. Er soll einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Lebensgefahr bestehe aber nicht laut Polizei.

07.09.2023, 11:58 Uhr

Die Polizei fahndet aktuell in Korschenbroich nach einem Täter, der einen anderen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Korschenbroich mit einem Messer verletzt haben soll. Symbolfoto: Foto: dpa/Patrick Seeger

Von Bärbel Broer