Analyse : Wie grün ist Korschenbroich?

Korschenbroich Auch in Korschenbroich waren die Grünen die großen Gewinner der Europawahl, in drei Wahlbezirken lagen sie sogar vor der CDU.Spannend wird sein, ob der Ortsverband stark genug ist, um künftig auch auf kommunaler Ebene näher heranzurücken.

Gut möglich, dass die Korschenbroicher Grünen künftig auch politisch noch stärker gefordert sein werden. Denn das Ergebnis der Europawahl kann ihnen im Stadtgebiet neue Perspektiven bieten. In drei Korschenbroicher Wahllokalen ist es vor knapp zwei Wochen bereits passiert: Im Gymnasium Korschenbroich sowie in der Maternus-Grundschule und in der Kita Auf den Kempen in Kleinen­broich lagen die Grünen knapp vorne – vor der CDU, die in Korschenbroich bislang eine Vormachtstellung besitzt.