Veranstaltungen in Herrenshoff Nach dem Krönungsball wird in den Mai getanzt

Am 30. April wird weiter gefeiert. Dann wird im Festzelt an der Schaffenberstraße in den Mai getanzt. Veranstalter ist der Heimat- und Förderverein Herrenshoff-Herzbroich-Raderbroich. Einlass ist ab 19 Uhr, offizieller Beginn mit der Band Schroeder um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind in der Buchhandlung Barbers, beim Friseurteam Maaßen sowie in der Bäckerei Keinath.