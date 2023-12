Großbrand in Korschenbroich Eine schwer verletzte Person und vier Häuser unbewohnbar

Um 8.57 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, sagte Florian Eiköter, stellvertretender Chef der Feuerwehr Korschenbroich. „Um 9 Uhr haben wir Stadtalarm ausgelöst.“ Bei Eintreffen der Feuerwehr standen an der Alten Landstraße 22 in Glehn bereits vier Häuser in Flammen. Dabei handelt es sich um vier Reihenhäuser mit jeweils drei Parteien im Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Bei dem Feuer wurde ein Mensch schwer verletzt. „Eine Person wurde mit Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen“, so Eiköter. Eine zweite Person wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert, am späteren Vormittag aber bereits entlassen.