Lesung in Korschenbroich : „Porzellankind“ ist nichts für Anfänger

Lesung in Korschenbroich

Korschenbroich Myriane Angelowski schreibt eigentlich Köln-Krimis. Ihr erster Thriller war hingegen eine besondere Herausforderung. Vier Jahre brauchte sie für das Buch. Und auch auf die Leser wartet eine Aufgabe.

Es sei ihr bislang persönlichstes Buch. Man könne „Porzellankind“ nicht einfach so nebenbei lesen. Myriane Angelowski sagte, sie habe mit dem Schreiben schon mal aufhören müssen. Eine Leserin sagte, sie habe beim Lesen eine Pause einlegen müssen. Es scheint also eine Herausforderung zu sein, sich den Thriller „Porzellankind“ zu Gemüte zu führen. Die Kölner Autorin verriet zur Lesung in der Buchhandlung Barbers, die jetzt seit fünf Jahren besteht, noch weniger als es sonst üblich ist über das Buch, um das es ging. Und sie machte neugierig auf einen Lesestoff, der nichts für Anfänger zu sein scheint.