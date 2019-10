Generalprobe vor der Wallfahrt : Musiker aus Kleinenbroich spielen in Rom für den Papst

Korschenbroich Am Freitag geht die Reise los. Zuvor hat die Musikkapelle noch einmal gemeinsam mit dem Bundesschützentambourcorps Gut Klang Hardt geprobt. Beide sind Teil des offiziellen Programms der Schützen-Wallfahrt.

Es ist eine Premiere für die Musiker des Bundesschützentambourcorps Gut Klang Hardt und der Musikkapelle Kleinenbroich. Sie reisen vom 1. bis 3. November mit Hunderten von Schützenbrüdern der „Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen“ (EGS) und der „Ritterschaft vom Hl. Sebastianus in Europa“ zum Papstbesuch. Es ist eine offizielle Wallfahrt der EGS und es sind auch Abordnungen aus verschiedenen Schützenbruderschaften des Bezirksverbandes Mönchengladbach-Rheydt-Korschenbroich dabei. Schützenschwestern und Schützenbrüder und ihre Freunde aus Geistlichkeit, Politik und Unternehmen freuen sich seit Monaten auf den Besuch, weil man Freude an der Gemeinschaft hat und die Ewige Stadt aus dem christlichen Blickwinkel erleben kann.

Neben privaten Zusammenkünften und einem ausführlichen Besichtigungsprogramm steht die Wallfahrt an erster Stelle; vorrangig bei den Musikgruppen aus Kleinenbroich und Hardt. Sie müssen „arbeiten“, weil am Samstag, 2. November, zunächst die Parade aller Schützen und Musikgruppen ab Engelsburg bis zum Petersplatz stattfindet und es dort, zum musikalischen Abschluss des Umzugs, den Großen Zapfenstreich gibt. Am Sonntag nehmen die Kleinenboicher nach einem wiederum gemeinsamen Aufmarsch musikalisch am Angelusgebet mit dem Papst teil.