Liedberger Musikfestival findet am 6. September statt : Der „AvantGarten“ steht nicht still

Korschenbroich Am 6. September ist Liedberg erneut Treffpunkt für Neue Musik. Die fünfte Edition des Festivals bezieht erstmals zeitgenössischen Tanz mit ein. Die Ticketanzahl ist wegen der Corona-Pandemie stark begrenzt.

„Es wird in diesem Jahr alles anders sein“, sagt „AvantGarten“-Gründerin Brita Heizmann über die äußeren Rahmenbedingungen und das zu erwartende Programm, das immer schon etwas von einer großen Wundertüte hatte. Diesmal treten die Töne erstmals in Dialog mit zeitgenössischem Tanz. Während das Festival für künstlerische Freiheit und Offenheit steht, ist die Ticketanzahl in Zeiten von Corona auf 100 begrenzt. „Draußen ist genügend Abstand möglich. Jeder nimmt sich an den Stationen einen Klappstuhl. Die Leute können darauf achten, dass sie sich gut verteilen. Bei Regen findet die Veranstaltung im Rittersaal des Schlosses statt. Da nehmen wir aber nicht die vorhandene Bestuhlung, sondern auch die Klappstühle. Wegen der Abstandsregeln passen voraussichtlich nicht alle in den Saal. Einige müssten von unten zuhören“, sagt Heizmann. Statt der ansonsten langen Tafel stehen für den abschließenden Imbiss zehn Tische für jeweils zehn Personen im Innenhof beim Sandbauernhof bereit.