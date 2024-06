Kultschlager in Korschenbroich Musiker Alex Bender tritt in Boltens Biergarten auf

Ob Schlager-Evergreens von Jürgen Drews, Roland Kaiser oder Howard Carpendale, Discofox-Rhythmen von Wolfgang Petry bis Ibo oder kölsche Hits von den Bläck Fööss bis zu Kasalla – das Repertoire des Musikers Alex Bender umfasst rund 110 Stücke. So viele Lieder kann er nach eigenen Angaben vom Fleck weg spielen. Einige davon werden die Besucher des Korschenbroicher „Midsummer Open-Air“ in Boltens Biergarten „Landwirtschaft“ am Samstag, 6. Juli, erleben können. Dann gibt es eine Wiederholung des Kultschlager-Events vom vergangenen Jahr.