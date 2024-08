„AvantGärten Niederrhein 2024“ in Korschenbroich Musik und Performance auf Zuruf aus dem Publikum

Nach der ersten Station am Amphitheater Viersen am 17. August um 18.30 Uhr im Georg-Ettl-Amphitheater in Viersen geht es am Sandbauernhof in Liedberg, Am Markt 10, am Sonntag, 1. September, weiter. Diese Adresse ist Start und Ziel für das Publikum, dass sich innerhalb des historischen Ortskerns bewegt.