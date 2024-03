Musical-Tradition im Gymnasium Korschenbroich Musical „Kein Maskenball“ im Gymnasium

Wie Musiklehrerin Regine Saus mitteilt, sei das alles andere als einfach gewesen. Denn die heutigen Darsteller hätten keinerlei Vorbilder gehabt und konnten auch nicht wie in der Vergangenheit von den erfahrenen Schülern lernen. Zudem gab es ein weiteres Problem: Lange Zeit durfte nicht gesungen werden. Deshalb wurden neue Ideen geboren. Ein eigenes Textbuch wurde geschrieben für bereits existierende Songs, die im Idealfall einen Handlungszusammenhang ergeben und darüber hinaus einen Blick zurück und in die Zukunft erlauben. Wie gut das geglückt ist, davon können sich die Besucher beim von Katharina Frontczak geschriebenen Stück „Kein Maskenball“ in der Aula des GyKo überzeugen. Die Aufführungen sind am 14., 15. und 16. März jeweils um 19.30 Uhr, am 17. März um 18 Uhr. Die Eintrittskarten (Erwachsene acht Euro, ermäßigt vier Euro) können im Sekretariat oder auch an der Abendkasse erworben werden.