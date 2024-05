Musical der GGS Herrenshoff „Enten-Oma“ verzaubert Publikum und eine böse Hexe

Noch rasch ein Lächeln in die vollbesetzte Aula des Korschenbroicher Gymnasiums – dann geht es los für Lotte als Eichhörnchen und die anderen Kinder der Musical-AG an der Herrenshoffer Grundschule. In der 15-jährigen Tradition einer Aufführung am Ende der vierten Klasse begeistert ein 18-köpfiges Ensemble zur Premiere von „Enten-Omas SOS und die böse Beatrix“.