Nachruf auf Hans-Peter Menzen Korschenbroicher Mundartkenner mit 82 Jahren gestorben

Glehn · Hans-Peter Menzen ist am Neujahrsmorgen mit 82 Jahren gestorben. Er hat die Tradition des Theaterspielens mit dem „Glehner Buretheater“ wieder aufleben lassen und war ein ausgewiesener Mundartkenner. Auch als Helfer in der Not war er bekannt.

02.01.2023, 15:45 Uhr

Hans-Peter Menzen aus Glehn ist mit 82 Jahren gestorben. Er war ein ausgewiesener Mundartexperte. Auf dem Foto, das vor einem Jahr aufgenommen wurde, präsentierte er den städtischen Mundartkalender von 2022. (Archivfoto) Foto: Karin Verhoeven

Von Karin Verhoeven und Bärbel Broer