Mundart-Ausstellung in Korschenbroich Heimatfreunde Glehn präsentieren „Wenker-Bögen“

Durch die Wahl der Sätze ließen sich anschließend auch kleinste Lautunterschiede grafisch auf Karten darstellen. Aus dem „Wenkerbogen“ Glehn von 1884 ist gut zu sehen, wie sich die Sprache bis heute veränderte. Hieß es in Glehn 1884 noch: „Ech well et och nit mieh donn“, heißt es heute in Hochdeutsch: „Ich will es auch nicht mehr tun“. Mundart lebt und so hat sich dieser Satz „opp Platt“ bis heute natürlich ebenfalls verändert: „Ech schlonn dech glich mö’m Kochläfel om de Uere, du Ap“ heißt heute auf Hochdeutsch: „Ich haue dir gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Affe.“ Die Übersetzung des Satzes „Wie virr gester Ovend zorück kome, du loge de Angere alltem Bett on wore faß am schlope“ heißt auf Hochdeutsch: „Als wir gestern Abend zurückkamen, da lagen die anderen schon im Bett und schliefen fest.“