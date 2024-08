Müllabfuhr in Korschenbroich „Die Tonnen sind wegen der Hitze voller Fliegen und Maden“

Gabriele Kafka ist sauer. Sie wohnt in einem Sechsparteienhaus an der Oststraße in Kleinenbroich, wo seit Samstag, 31. Juli, die sechs Tonnen vor der Haustür nicht entleert worden sind. Sie kann das nicht nachvollziehen. Denn: „Sämtliche Mülltonnen der Nachbarhäuser wurden entleert“, teilt sie unserer Redaktion mit. „Ich habe dann am gleichen Tag sowohl mündlich als auch per App meine Beanstandung gemeldet. Es wurde mir versichert, dass man sich um die Abholung kümmern würde, und wir die Tonnen vor dem Haus stehen lassen sollen.“ Das war vor nunmehr 13 Tagen. Bis Dienstagabend, 13. August, ist das nicht erfolgt.