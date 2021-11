Den Mühlenturm gibt es nun als Windlicht : „Ein Stück Liedberg für zu Hause“

Liedberg Keramikkünstlerin Jutta Bollo aus Neuss hat den Liedberger Mühlenturm getöpfert. Beim Adventsmarkt im Hofgarten des Liedberger Landgasthaus stellt sie aus.

Den Mühlenturm in Liedberg hatte Jutta Bollo, Töpferin aus Neuss, bis vor kurzem noch nie gesehen. Inzwischen kennt sie ihn in- und auswendig. Nachdem sie beim Petit Markt am Liedberger Landgasthaus ausgestellt hatte, konfrontierte Gerd Busch, der regelmäßig historische Führungen durch Liedberg für das Landgasthaus veranstaltet, sie mit seiner Idee. „Ich hatte mir schon länger gewünscht, dass es den Mühlenturm als Windlicht oder Räucherhäuschen gibt“, sagt Busch. „Ein Stück Liedberg für Zuhause“, hatte er sich vorgestellt.